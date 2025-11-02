Seui, escursionisti bloccati a Montarbu: salvati dai Vigili del fuoco

Paura ieri pomeriggio nel territorio di Seui, nell’area montuosa di Montarbu, dove 4 escursionisti residenti a Porto Torres – due uomini e due donne tra i 43 e i 57 anni – sono rimasti bloccati durante una scalata. Intorno alle 17 la Sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro ha ricevuto la richiesta d’aiuto: il gruppo, impegnato su una parete rocciosa, non era più in grado di risalire.

Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e una squadra Saf specializzata, partita dalla sede centrale di Nuoro. Gli operatori, in condizioni rese particolarmente difficili dal buio e dall’orografia impervia, hanno eseguito una complessa manovra di calata in corda di circa 40 metri, riuscendo a raggiungere e mettere in sicurezza i quattro escursionisti.

L’intervento, durato fino a poco prima della mezzanotte, si è concluso nel migliore dei modi: tutti i componenti del gruppo sono stati recuperati in buone condizioni, solo molto spaventati, evitando così un possibile epilogo drammatico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it