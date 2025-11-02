Cagliari, cortei e tensioni | Deidda (FdI): “Zedda condanni certe forme di violenza”

Dopo il pomeriggio di tensione vissuto ieri a Cagliari, con due manifestazioni contrapposte e momenti di scontro tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine, arrivano le reazioni politiche.

Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda ha espresso “piena e incondizionata solidarietà” agli agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico, condannando quelli che definisce “atti di violenza” da parte di partecipanti al corteo Antifa.

E attacca: “Ancora più grave è che il partito del Sindaco di Cagliari abbia aderito a tale corteo e manifestazione degenerata contro le Forze dell’Ordine”.

Il parlamentare si domanda: “C’erano consiglieri comunali di maggioranza durante l’attacco alle Forze dell’Ordine?”. E conclude: “Il Sindaco e la maggioranza devono condannare in modo netto e inequivocabile queste forme di violenza che stanno esasperando la nostra città. Cagliari merita rispetto e sicurezza”.

