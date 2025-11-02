Paura a Quartucciu, grosse fiamme sul tetto di una casa

Paura nella tarda serata di ieri a Quartucciu, dove un incendio ha interessato parte del tetto in legno di un’abitazione a due piani in via Nazionale. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando le fiamme hanno cominciato a svilupparsi nella parte superiore dell’edificio, minacciando di propagate all’intera struttura e alle abitazioni vicine.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari, arrivate con 3 mezzi operativi e l’autoscala. Nove operatori hanno lavorato per circa tre ore per spegnere il rogo, rimuovere il materiale bruciato e mettere in sicurezza la zona.

Grazie al tempestivo intervento è stata evitata la propagazione dell’incendio al resto dell’immobile. Non si registrano feriti. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del rogo.

