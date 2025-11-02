Serie C, disastro Torres: altra sconfitta e via il tecnico Pazienza

I rossoblù crollano in campionato e questa volta l'allenatore Michele Pazienza è sollevato dall’incarico

Continua il momento nero della Torres, che al “Vanni Sanna” incassa un altro ko, piegata 0-1 dal Carpi. A decidere la sfida è stato un rigore trasformato da Cortesi dopo il fallo di Giorico su Sall in area. Un episodio che ha pesato e che ha certificato un’altra giornata opaca per l’attacco sassarese, incapace di creare reali pericoli.

La società ha intanto preso una decisione drastica: Michele Pazienza non è più l’allenatore della Torres. La comunicazione è arrivata subito dopo il match. In attesa di un nuovo tecnico, la squadra è stata affidata temporaneamente a Marco Sanna, allenatore della Primavera.

Prossimo impegno tutt’altro che agevole per i rossoblù: il Ravenna di Marco Marchionni, formazione in forma e avversario da non sottovalutare, che di recente ha ritrovato il gol dell’ex azzurro Stefano Okaka.

