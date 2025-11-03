Lazio-Cagliari, le probabili formazioni e dove vedere la partita

La decima giornata di Serie A cala il sipario questa sera allo stadio Olimpico, dove alle 20.45 andrà in scena Lazio-Cagliari. I padroni di casa arrivano al confronto con la spinta della vittoria sulla Juventus, ma il pareggio esterno contro il Pisa ha frenato l’entusiasmo. Situazione ben più delicata sul fronte rossoblù: il ko interno contro il Sassuolo ha certificato un periodo complicato, con il Cagliari che non vince in campionato dal 19 settembre, giorno del successo a Lecce.

Probabili formazioni.

Le scelte dei due tecnici appaiono quasi obbligate, complici assenze e calendario fitto. In casa Lazio confermato Dia come riferimento offensivo; Lazzari insidia Pellegrini per un posto sulla fascia. Nel Cagliari torna Mina al centro della difesa, mentre Obert è out per squalifica: possibile passaggio al 4-3-2-1.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lazzari; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

All. Sarri

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Zé Pedro, Idrissi; Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Gaetano; Borrelli.

All. Pisacane

Dove vedere Lazio-Cagliari.

La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn, disponibile anche tramite app su dispositivi mobili e su Now e Sky Go. Diretta televisiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251). Telecronaca Dazn affidata a Gabriele Giustiniani con Hernanes al commento tecnico; su Sky la coppia Riccardo Gentile-Nando Orsi.

