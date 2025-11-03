Cagliari, aggredisce i genitori e loro lo denunciano: 28enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno arrestato un 28enne disoccupato del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia.
Il provvedimento arriva dopo la denuncia sporta dai genitori del giovane, entrambi pensionati, che hanno raccontato una lunga serie di episodi di violenza domestica caratterizzati da minacce, insulti e aggressioni fisiche.
Rintracciato dai militari, il 28enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito nel carcere di Uta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it