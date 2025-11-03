Cagliari, giornata delle forze armate: apre al pubblico la Legione Carabinieri | Video

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si celebra domani, la Caserma sede della Legione Carabinieri Sardegna aprirà le sue porte ai cittadini.

L’iniziativa, volta a celebrare l’importanza delle Forze Armate e a rafforzare il legame con la popolazione, si terrà dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

Per l’occasione, la struttura ospiterà una serie di stand espositivi allestiti da tutte le Forze Armate italiane. I visitatori avranno così l’opportunità unica di conoscere da vicino le attività e le attrezzature dei diversi corpi militari, in un momento di ricordo e di festa per la Nazione.

