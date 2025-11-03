Tragedia tra Sennori e Tergu, trattore si ribalta: 51enne schiacciato perde la vita

Malgrado i tentativi disperati di salvataggio, per il 51enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto mentre veniva trasportato in elicottero

Un drammatico incidente in ambito agricolo ha causato la morte di un uomo di 51 anni stamattina, lunedì 3, lungo la strada provinciale 29, nel tratto che collega Sennori a Tergu.

Il mezzo agricolo condotto dall’uomo, un allevatore, si è capovolto in un’area rurale, finendo in una scarpata. Il conducente è rimasto purtroppo schiacciato dal trattore.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco di Sassari, il personale del 118 e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri. Malgrado i tentativi disperati di salvataggio, per il 51enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto mentre veniva trasportato in elicottero verso l’ospedale di Sassari.

Le Forze dell’Ordine stanno attualmente svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al ribaltamento del trattore.

