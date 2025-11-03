Caccia al killer Elia Del Grande: ecco perché potrebbe nascondersi in Sardegna

Si teme che Elia Del Grande, l’autore della famigerata “strage dei fornai” del 1998, possa essere tornato in Gallura, dove le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche. All’epoca dei fatti, Del Grande aveva solo 22 anni quando, a Cadrezzate, nel Varesotto, massacrò i genitori e il fratello maggiore, rea colpa di ostacolare la sua relazione sentimentale con una ragazza. Nonostante avesse confessato il triplice omicidio, l’uomo non ha mai manifestato segni di pentimento.

Dopo aver terminato di scontare la sua pena detentiva, negli anni più recenti l’uomo aveva ottenuto la libertà vigilata e si era trasferito in Sardegna, raggiungendo la sua compagna sarda a Telti. È noto che la fidanzata lo avesse già assistito in un precedente tentativo di fuga.

Durante la sua permanenza in Gallura, Elia Del Grande aveva accumulato nuovi problemi con la giustizia, in particolare per furti e atti di molestia commessi ai danni degli abitanti della zona.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it