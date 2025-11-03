Attimi di paura al tribunale di Tempio, crolla il controsoffitto: locali evacuati

Nel pomeriggio odierno, una sezione del controsoffitto del Tribunale di Tempio Pausania, situato nel Nord Sardegna, è ceduta, rendendo l’edificio temporaneamente non utilizzabile.

Il crollo ha interessato il secondo piano della struttura, dove ha sede la sezione civile. Sul pavimento sono precipitati ingenti quantità di calcinacci.

Si ipotizza che la causa del dissesto sia da ricondurre a una significativa infiltrazione d’acqua, probabilmente correlata alle piogge intense che hanno colpito la città dell’Alta Gallura nei giorni scorsi.

Dopo un iniziale momento di allarme, il personale in servizio ha immediatamente contattato la centrale dei Vigili del Fuoco, che ha prontamente inviato una squadra dal distaccamento locale. L’intera area è stata posta in sicurezza, e i Vigili del Fuoco ne hanno ordinato la completa evacuazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it