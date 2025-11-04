Maxi operazione nel nuorese: sgominata la banda degli assalti ai portavalori

Circa un centinaio di agenti è attualmente impegnato nell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e nello svolgimento di numerose perquisizioni

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione nella provincia di Nuoro, prendendo di mira i membri di un’organizzazione criminale.

La banda è sospettata di essere specializzata nell’eseguire assalti utilizzando armi ed esplosivi contro furgoni portavalori e sportelli bancomat. Si ritiene inoltre che lo stesso gruppo abbia messo a segno il grande furto avvenuto l’11 ottobre scorso ai danni del deposito dei Monopoli di Stato.

Circa un centinaio di agenti è attualmente impegnato nell’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e nello svolgimento di numerose perquisizioni sull’intero territorio nuorese.

