Volo d’urgenza salva vita Cagliari-Genova: trasportato giovane 12enne

Si è conclusa con successo nelle prime ore di oggi, 4 novembre 2025, una delicata missione aerea di trasporto sanitario d’urgenza. L’operazione riguardava un ragazzo di 12 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave e complessa patologia.

Il volo, sollecitato dalla Prefettura di Cagliari, è stato eseguito da un jet Falcon 900 in dotazione al 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La finalità era assicurare il rapido trasferimento del giovane paziente dall’Ospedale Brotzu di Cagliari all’Istituto Gaslini di Genova, un centro di eccellenza a livello nazionale.

Considerata la particolare serietà delle condizioni cliniche del bambino, il trasferimento ha richiesto che a bordo fosse presente un’équipe medica altamente qualificata proveniente appositamente da Genova, e l’utilizzo di una sofisticata unità per il supporto vitale extracorporeo. Tali esigenze hanno reso l’intervento logistico estremamente impegnativo.

L’aereo è atterrato a Genova nel cuore della notte. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato via ambulanza all’Istituto Gaslini per ricevere le cure salvavita necessarie. Subito dopo, il velivolo e l’equipaggio hanno fatto rientro alla base di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.

