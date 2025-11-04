Banda degli assalti a portavalori: 6 arresti tra Orgosolo e Siniscola

Si registra una svolta significativa nelle investigazioni sugli assalti ai furgoni portavalori e sul recente colpo al deposito dei Monopoli di Stato.

Nelle ultime ore, sei individui originari dei comuni di Siniscola e Orgosolo sono stati catturati nel corso di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato del capoluogo. L’intervento ha visto il dispensamento di circa un centinaio di agenti.

Contestualmente agli arresti, sono in corso decine di perquisizioni estese su tutto il territorio della provincia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it