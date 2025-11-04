Olbia, abusa del figlio e lo filma diffondendo i video: condannato a 14 anni

Il figlio di 8 anni era stato costretto a subire abusi sessuali con l'uomo che filmava le scene per poi condividere foto e video

Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari, Michele Contini, ha emesso pesanti condanne a conclusione del rito abbreviato per un grave caso di abusi su minori.

Un uomo di 42 anni è stato sanzionato con 14 anni di detenzione per aver costretto il figlio di otto anni a subire atti sessuali. I crimini erano aggravati dal fatto che l’uomo fotografava e filmava gli abusi, per poi diffondere le immagini con altri individui tramite chat e videochiamate. La pena inflitta è risultata più severa dei 12 anni richiesti dal Pubblico Ministero, Gilberto Ganassi.

Nella stessa vicenda, è stato condannato a 8 anni di reclusione un altro uomo, un 31enne. Anche per lui la pena ha superato la richiesta del Pm di due anni. L’imputato era coinvolto, secondo la Dda di Cagliari, per aver ricevuto e visionato foto e filmati inviati dal reo principale in cui compariva la giovane vittima.

Infine, il Gup ha condannato a un anno, con pena sospesa, una donna. Quest’ultima era accusata di corruzione di minorenne in concorso con il 42enne, per aver avuto un rapporto sessuale in presenza della propria figlia, che era molto piccola.

