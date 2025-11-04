Pavoletti: “Lasciamo fuori le voci che non vogliono il bene del Cagliari”

"Penso che una squadra che deve salvarsi possa fare due sconfitte di fila", ha aggiunto l'attaccante e capitano del Cagliari

Leonardo Pavoletti, attaccante e capitano del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta per 2-0 allo stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, sotto i colpi di Isaksen e Zaccagni.

“Dobbiamo continuare così, lasciare fuori ogni voce che non vuole il bene del Cagliari, andiamo avanti compatti insieme alla nostra gente che ci sostiene sempre e ovunque. Ci sono tutti gli ingredienti per fare una bella stagione, siamo partiti molto bene, ora siamo un po’ in calo a livello di risultati ma non di prestazioni quindi proseguiamo su questa strada”, ha dichiarato Pavoletti.

“Penso che una squadra che deve salvarsi possa fare due sconfitte di fila. Abbiamo un ottimo mister che sa fare le cose giuste: sta a noi aiutarlo e sostenerlo, è entrato nel dna della squadra e questo si vede chiaramente dalle prestazioni. Lavoriamo per continuare a migliorare, i suoi schemi ci piacciono, siamo sulla strada giusta. Pensiamo a lungo termine: quando è così i risultati non possono che arrivare”.

