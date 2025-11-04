Morti sulla Statale 129, Meloni (Pd) attacca: “Anas fornisca i documenti”

“È inaccettabile che, a distanza di anni dalla tragedia del 25 dicembre 2017 sulla ss129, la giustizia non possa ancora contare su tutta la documentazione tecnica necessaria”. Con queste parole il senatore sardo del Partito Democratico, Marco Meloni, interviene sulla mancata consegna dei documenti relativi al tratto stradale in cui persero la vita i fratelli Matteo e Francesco Pintor, annunciando la presentazione di un’interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il parlamentare chiede chiarimenti sul diniego di Anas S.p.A., che non avrebbe messo a disposizione gli atti relativi all’omologazione e all’adeguamento del terminale di guardrail installato nel punto dell’incidente. “Qui non è in discussione un dettaglio burocratico – sottolinea Meloni – ma il diritto delle famiglie a conoscere la verità e il dovere dello Stato di garantire la sicurezza delle persone”.

Secondo Meloni, una società pubblica deve collaborare pienamente quando sono in gioco responsabilità sulla sicurezza dei cittadini. “La trasparenza non è opzionale, soprattutto quando un guardrail che doveva proteggere si è trasformato in un’arma, causando la morte di due ragazzi”.

Il senatore chiede inoltre al Ministero una verifica tecnica straordinaria sulle barriere di sicurezza della ss129 e sulle altre tratte a rischio della rete nazionale: “Troppo spesso si interviene solo dopo una tragedia. Norme frammentate e poco chiare possono produrre effetti devastanti: è un tema che il Parlamento dovrà affrontare”.

Meloni esprime infine sostegno all’associazione AdessoBasta!, fondata da Giovanni Pintor, fratello delle vittime: “Da anni chiede solo una cosa semplice: che le strade siano sicure, che le istituzioni facciano la loro parte, che nessun’altra famiglia debba vivere un dolore simile”.

