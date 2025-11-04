Nuova avventura per Lulù Oliveira, è il tecnico del Venezia Femminile

Il Venezia ha ufficializzato la nomina di Luis Oliveira come nuovo allenatore della prima squadra Femminile. Il tecnico ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2025/26.

Nato nel 1969 a São Luís in Brasile e naturalizzato belga, Oliveira è un nome iconico del calcio italiano e sardo, ricordato soprattutto per la sua esperienza al Cagliari. Da giocatore ha vissuto in Sardegna una parte significativa della sua carriera, lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi e scegliendo di vivere stabilmente nell’Isola anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Terminata la carriera sul campo, ha intrapreso quella da allenatore, guidando tra le varie squadre anche il Muravera, oltre Pro Patria e Floriana, nella Premier League maltese, per poi lavorare con vari settori giovanili e con il Riccione Femminile in Serie C.

“Il club e le strutture sono cresciute in modo straordinario rispetto al mio periodo da calciatore”. commenta Oliveira. “Cercherò di portare la mia esperienza e dare fiducia alle ragazze, lavorando su tecnica e mentalità. Darò tutto me stesso per questa nuova avventura”.

