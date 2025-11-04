Cagliari, calendario in salita: novembre e dicembre fanno paura

Il calendario si fa durissimo per il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da un solo punto nelle ultime quattro partite e da due sconfitte consecutive con Lazio e Sassuolo. Da qui a Natale i rossoblù dovranno affrontare un vero e proprio tour de force.

Si parte sabato 8 novembre con la trasferta sul campo del Como di Fabregas e del super talento Nico Paz, match ad altissima difficoltà visto che i lariani nell’ultimo turno hanno fermato 0-0 il Napoli. Il 22 novembre all’Unipol Domus arriva il Genoa, reduce da un cambio di allenatore e dalla prima vittoria in campionato. A chiudere il mese, il 29 novembre, la sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus di Spalletti, appuntamento sulla carta proibitivo.

Dicembre non sarà più morbido. Il 3 dicembre il Cagliari affronta il Napoli in Coppa Italia, poi il 7 dicembre la Roma all’Unipol Domus e il 13 dicembre trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Il mese natalizio terminerà con Cagliari-Pisa il 21 dicembre e la difficile trasferta contro il Torino il 27 dicembre. Un ciclo di ferro che dirà molto sul futuro della squadra e sulle ambizioni salvezza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it