Selargius, artificieri intervengono su borsa sospetta ma era falso allarme

Sono ora in corso ulteriori accertamenti volti a determinare se la valigia sia il risultato di un furto e sia stata poi abbandonata, o una dimenticanza

Un allarme di sicurezza è scattato questa mattina, alle 09:20, a Selargius. I Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti in via Toscana dopo la segnalazione di un residente che aveva notato un bagaglio abbandonato davanti alla sua proprietà.

Per misura precauzionale, l’area è stata circoscritta e isolata mentre venivano allertati gli artificieri. Gli specialisti, una volta giunti sul posto, hanno eseguito un controllo meticoloso della valigia utilizzando tecniche ispettive ed endoscopiche. Fortunatamente, è stato accertato che si trattava di un falso allarme. All’interno del bagaglio erano presenti unicamente effetti personali, senza alcuna traccia di ordigni esplosivi, incendiari o agenti chimici.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti volti a determinare se la valigia sia il risultato di un furto e sia stata poi abbandonata, o se sia stata semplicemente dimenticata sul posto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it