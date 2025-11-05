Grave atto di violenza a Sassari, un 53enne è stato accoltellato

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina a Sassari: un uomo di 53 anni è stato accoltellato in via Paganini, all’interno del quartiere popolare di Santa Maria di Pisa.

La vittima, seriamente ferita, ha ricevuto le prime cure dal personale del 118 ed è stata trasferita immediatamente all’ospedale Santissima Annunziata, dove è stata sottoposta a un’operazione chirurgica d’urgenza.

La Squadra Mobile sta conducendo le indagini e si trova ancora sul luogo dell’aggressione, avvenuta in un cortile condominiale. Gli agenti sono impegnati a raccogliere testimonianze e indizi fondamentali per identificare e assicurare alla giustizia l’aggressore.

