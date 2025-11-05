Regione La Sardegna a Londra, Cala Goloritzè e La Pelosa nei bus a...

La Sardegna a Londra, Cala Goloritzè e La Pelosa nei bus a due piani

Il mare sardo è così esposto in vetrina, con particolare enfasi su Cala Goloritzè, che viene promossa come la migliore spiaggia al mondo per il 2025

Crediti foto: Regione Sardegna

Il Golfo di Orosei e Stintino sono protagonisti della promozione turistica a Londra. Un autobus a due piani, in circolazione nel cuore della capitale britannica, espone infatti le suggestive immagini di Cala Goloritzè e de La Pelosa.

Questa iniziativa rientra nelle attività promozionali organizzate dalla Regione Sardegna. Il mare sardo è così esposto in vetrina, con particolare enfasi su Cala Goloritzè, che viene promossa come la migliore spiaggia al mondo per il 2025.

