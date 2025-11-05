Cagliari, Sabatini shock: “L’Inter è molto avanti per l’acquisto di Caprile”

Le prestazioni del portiere del Cagliari Elia Caprile non stanno passando inosservate, giornata dopo giornata gli occhi di mezza Serie A (e non solo) si posano sulle gesta dell’estremo difensore rossoblù.

Il rendimento di Caprile, dallo scorso gennaio in cui è arrivato a Cagliari, è in costante crescita e nel campionato in corso si sta confermando tra i giocatori più interessanti del panorama calcistico italiano.

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, lancia la “bomba” sul futuro dell’ex Napoli: “Sicuramente l’Inter è molto avanti per Caprile l’anno prossimo”; le parole al podcast Cose Scomode.

Quel che è certo è che Caprile proseguirà ad indossare la maglia del Cagliari nel corso di tutta la stagione e, ogni eventuale discorso, sarà rimandato alla finestra di mercato estiva 2026.

