Gonnosfanadiga, scontro tra due auto in centro abitato: ferita una donna

Un incidente veicolare si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla Via Nazionale a Gonnosfanadiga, coinvolgendo due autovetture.

Per cause ancora in fase di definizione, una Suzuki Vitara, condotta da un 37enne residente nel comune e con a bordo la moglie di 34 anni, è stata protagonista di una collisione con un’Alfa Romeo Giulietta, guidata da un 62enne di Villacidro.

A seguito dell’impatto, la 34enne è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale. Qui è stata ricoverata in codice giallo, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni imminenti per la vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro. I militari hanno eseguito i rilievi planimetrici e hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

