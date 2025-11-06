Maxi sequestro nel cagliaritano, deposito con 27kg di droga: un arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni per l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, sequestrando complessivamente oltre 27 chilogrammi di sostanze illecite.

L’operazione, condotta dagli agenti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, ha portato al ritrovamento di una ingente quantità di marijuana e hashish, assieme a una somma in contanti che supera i 42.000 euro, ritenuta provento dell’attività criminale. L’individuo finito in manette è un incensurato organizzatore di eventi, residente nell’hinterland di Cagliari.

Le indagini sono state avviate in seguito a prolungati appostamenti e servizi di pedinamento. Questi hanno condotto i Falchi a eseguire una prima perquisizione domiciliare nella serata di ieri. All’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati scoperti 40 grammi di hashish, 240 grammi di marijuana, una macchina per il sottovuoto e, soprattutto, decine di migliaia di euro in contanti.

Successivamente, in altre proprietà a Quartu Sant’Elena sempre a disposizione dell’arrestato, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 5 chili di infiorescenze di marijuana e 190 panetti di hashish. Questi ultimi, dal peso complessivo di oltre 21 chilogrammi, erano contrassegnati da diversi loghi, indicativi di varietà note nel mercato nero della cannabis.

Il materiale stupefacente sequestrato ammonta a un totale di oltre 6kg di marijuana e 21kg di hashish. Si presume che la merce fosse destinata al mercato della movida cagliaritana, con un valore al dettaglio stimato in svariate decine di migliaia di euro.

Il 37enne è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida. Le forze dell’ordine stanno ora concentrando gli sforzi per risalire all’intera rete di fornitura e distribuzione della droga.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it