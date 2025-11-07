Alghero, incendio in una cabina Enel: blackout temporaneo nella zona

Incendio questa mattina ad Alghero, dove intorno alle 8.30 i Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti in via Vittorio Emanuele per domare un rogo divampato all’interno di una cabina elettrica Enel situata in un’autorimessa.

Le fiamme, che hanno interessato parte dell’impianto, sono state spente dopo che i tecnici dell’Enel hanno provveduto a staccare le linee di alimentazione, interrompendo temporaneamente la corrente in tutto il quartiere per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

Grazie alla rapidità dell’intervento, il rogo è stato circoscritto e non si sono registrati feriti né danni strutturali gravi. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, erano presenti gli operatori dell’Enel e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

