Gigi Riva, il regista Riccardo Milani lo ricorda: “Sempre con noi”

Un documentario divenuto subito un cult e un legame con la Sardegna che si è cementato proprio grazie all’amicizia col mito. Il regista Riccardo Milani ricorda Gigi Riva nel giorno in cui lo storico bomber del Cagliari avrebbe compiuto 81 anni.

“Auguri Gigi. Sempre con noi” ha scritto sui social l’autore di “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. Nel post anche una foto con Riva, che aveva apprezzato tantissimo il lavoro del regista, tanto da interrompere il suo ritiro dalla vita pubblica per partecipare alla prima del documentario a Cagliari.

E proprio a quel documentario si deve una svolta nella carriera dello stesso Milani, oggi al top delle classifiche dei botteghini con “La vita va così”, altra pellicola ambientata in Sardegna che sta raccogliendo applausi in tutte le sale d’Italia.

