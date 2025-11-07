Como-Cagliari, Pisacane: “Giocheremo per omaggiare Riva. Modulo? Il 4-3-2-1”

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane tornerà in campo nella giornata di domani per la trasferta dell’11a giornata allo stadio Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas. Il tecnico dei rossoblù ha presentato la gara in conferenza stampa.

Omaggio a Riva nel giorno del compleanno: “Un pensiero speciale per Gigi Riva, la persona che con i suoi valori ed il suo modo di fare ci ha fatto capire come fare questo mestiere. Non è un giorno normale per tutti noi, vogliamo omaggiarlo nella gara di Como, è stato un campione”.

Sulla formazione di domani: “Mi viene difficile cambiare assetto in difesa visto i giocatori che abbiamo a disposizione, il 4321 è il nostro modulo di riferimento. Come giocatori penso che molti di quelli visti a Roma potranno giocare dal primo minuto a Como”.

Sul Como: “Parliamo di una squadra i un buon momento con dei giocatori giovani, ma anche noi lo siamo e cercheremo di giocare il nostro calcio. Fabregas l’ho potuto conoscere durante i master, sono felice di poterlo riabbracciare”.

Su Prati: “Ha fatto una partita ordinata insieme a Gaetano, all’Olimpico non è facile, è stato coraggioso. L’errore condiziona il giudizio, era un momento topico, deve lavorare sul non esporsi a certi rischi. Ha fatto un errore di valutazione, ma non lo voglio condannare per un errore tecnico”

