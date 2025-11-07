Assalto ai portavalori nel nuorese, gli arrestati non rispondono alle domande

Nessuno di loro ha risposto alle domande del magistrato né ha rilasciato alcuna dichiarazione spontanea avvalendosi della facoltà di non rispondere

I sei uomini arrestati martedì all’alba dalla Squadra Mobile di Nuoro, con l’accusa di appartenere a un’organizzazione criminale specializzata in assalti armati a furgoni portavalori e in altre rapine consumate o tentate nel Nuorese, si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere.

Gli arrestati sono comparsi questa mattina davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, per gli interrogatori di garanzia.

