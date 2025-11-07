Cagliari, rischio idrogeologico e temporali: la Protezione Civile dirama l’allerta

Il capoluogo sardo sarà interessato domani, sabato 8 novembre 2025, da un’allerta meteo di codice giallo – indicante criticità ordinaria. L’avviso, diramato dalla Protezione Civile Regionale, segnala rischio idrogeologico (dalle 9:00 alle 24:00) e rischio temporali (dalle 12:00 alle 24:00).

Contemporaneamente, è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede l’arrivo di piogge intense e temporali, con validità dalle 15:00 di sabato 8 fino alle 12:00 di domenica 9 novembre 2025.

In ottica precauzionale, e per garantire la massima sicurezza e tutela della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha identificato alcune vie nel quartiere di Pirri dove si consiglia vivamente di non lasciare i veicoli parcheggiati (dalle 9:00 alle 24:00 di sabato 8 novembre 2025). È stata inoltre indicata come area di sosta sicura la zona della Piscina comunale di Terramaini, in Via Pisano.

