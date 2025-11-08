Assemini, posti sotto sequestro 70Kg di materiale pirotecnico illegale

Il materiale includeva "cipolle" artigianali, bombe carta e diversi tipi di petardi, tutti sprovvisti del marchio di conformità e sicurezza

I Carabinieri della Stazione di Assemini sono intervenuti nel centro abitato nella tarda serata di ieri, in seguito alla segnalazione di una considerevole quantità di materiale pirotecnico abbandonato all’interno di un magazzino appartenuto a un individuo recentemente deceduto.

A titolo precauzionale, l’area è stata immediatamente cinturata e messa in sicurezza. È stato richiesto l’intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari.

Gli specialisti, una volta giunti sul posto, hanno condotto una verifica approfondita che ha confermato la presenza di quasi 70 chilogrammi di artifizi. Il materiale includeva “cipolle” artigianali, bombe carta e diversi tipi di petardi, tutti sprovvisti del marchio di conformità e sicurezza richiesto dalle normative dell’Unione Europea.

Il vasto quantitativo di esplosivi è stato subito neutralizzato e messo in sicurezza per eliminare ogni rischio per la collettività. Successivamente, l’intero materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

