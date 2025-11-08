Como-Cagliari, le formazioni ufficiali: Felici dal primo minuto

Fischio d’inizio alle ore 15 per Como-Cagliari, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù Pisacane si affida ancora alla difesa a 4 con Mina e Luperto al centro, mentre Zappa e Obert agiranno sugli esterni. In avanti Esposito sarà sostenuto dalle ali Palestra e Felici, con Gaetano sottopunta. Le formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata.

All. Fabregas

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Mina, Luperto, Zappa, Obert; Prati, Folorunsho; Palestra, Gaetano, Felici; Esposito.

All. Pisacane

