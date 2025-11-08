Como-Cagliari 0-0, le pagelle: Mina traumatizza Morata, azzurrissimo Caprile

Il Cagliari ferma 0-0 il Como di Nico Paz e mister Fabregas. Prestazione solida dei sardi, che sanno soffrire e per poco non sorprendono i lariani. Le pagelle:

Caprile 7: Al 31′ è bravo sulla prima bussata di Addai, poi ancora poco dopo su una conclusione velenosa di Nico Paz. Nella ripresa decisivo anche su Morata e ancora su Nico Paz, poi tanti interventi sicuri che confermano lo stato di grazia di quello che ad oggi è uno dei migliori portieri dell’intera Serie A.

Mina 6,5: Morata gli sguscia via qualche volta, ma per sua fortuna non è in giornata. Vince però la guerra di nervi con lo spagnolo, grazie al suo solito atteggiamento da “bullo” di campo, tanto che Morata chiede addirittura il cambio. Per il resto è quasi su tutti i palloni che transitano in area.

Luperto 6: Ottima intesa con Mina nel controllare Morata e gli incursori. Con lui e il colombiano la difesa ha ritrovato il suo equilibrio.

Obert 6: Finalmente la risposta positiva che ci si attendeva da lui dopo qualche errore di troppo nelle ultime uscite e un turno di stop che sembra avergli schiarito le idee. (78′ Idrissi sv)

Zappa 6: In controllo nella sua zona di campo, a destra si soffre poco.

Prati 6: Più sveglio rispetto alla gara con la Lazio. Calca le zolle di campo di Nico Paz e questo lo limita parecchio, ma anche lui limita l’argentino. (78′ Mazzitelli sv)

Folorunsho 6: Supporto costante in fase difensiva, copre ampie porzioni di campo, ma ancora fatica a pungere. Importante però l’apporto fisico per contenere la qualità del Como.

Gaetano 6: Bellissimo il cross che libera Palestra per l’illusorio vantaggio. Buono anche l’apporto in fase di non possesso. (56′ Adopo 6: Pisacane lo inserisce per avere più copertura e lui risponde bene in una zona battuta da Paz e Baturina, due giocatori estremamente tecnici)

Palestra 6,5: Le sue sgasate mettono in difficoltà il Como sulle ripartenze sarde. Gol annullato ingiustamente e partita da protagonista.

Felici 6,5: Mina vagante sulla sinistra, dove spreca una buona chance al 38′, ma riesce sempre ad essere una spina nel fianco. Si impegna come un dannato per aiutare i compagni dietro e spesso diventa un terzino aggiunto. (78′ Luvumbo sv)

Esposito 5,5: Fatica anche questa volta a fare la prima punta. (Borrelli 6: Buono l’apporto fisico che da un po’ più di presenza rispetto ad Esposito, ma non si rende mai pericoloso)

Pisacane 6,5: Indovina l’assetto iniziale e riesce a mantenerlo per tutta la gara, cambiando più o meno sempre ruolo su ruolo. I rossoblù sanno soffrire la maggior qualità del Como, ma sanno anche replicare con dei contropiedi pericolosi. Un intervento dubbio del Var nega un gol su cui ci sarà da discutere, intanto però il mister può sorridere per una compattezza ritrovata dopo un periodo da brividi.

