Marco Carta, l’addio a Peppe Vessicchio: “Sapevi ascoltare davvero”

“Nei momenti più importanti della mia vita c’è sempre stato chi, come te, sapeva ascoltare davvero. La musica, le persone, la verità. Grazie, Maestro. Ti porterò con me, sempre”. Così sui social il cantante sardo Marco Carta commenta commosso la morte del maestro Peppe Vessicchio, con cui ha condiviso l’esperienza nella trasmissione Amici che lo lanciò.

“Il timbro è come per le foto, c’è chi nasce con la fotogenia, lui ha audiogenia, è una voce particolare” diceva Vessicchio in uno spezzone di puntata condiviso dallo stesso Carta. “Una persona che non lo conosce affatto, è rimasto colpito dalla voce di Marco. Il dono della voce è importantissimo, attenzione all’aspetto della particolarità”.

Frasi pronunciate quando ancora Marco Carta era appena agli inizi della sua avventura nel programma e che lo aiutarono in un momento in cui la giuria non era stata tenera nei suoi confronti. Il cantante ha scelto quel momento per raccontare Vessicchio: un uomo sensibile e profondo conoscitore del talento.

