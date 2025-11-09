Baunei festeggia i 100 anni di zio Antonio Bangoni

L’amministrazione comunale celebra il nuovo centenario ogliastrino, simbolo di saggezza e tradizione: per un giorno ha indossato la fascia tricolore

Un secolo di vita, di ricordi e di affetti. Antonio Bangoni ha spento 100 candeline circondato dall’amore dei figli, dei nipoti, dei familiari e degli amici, nella sua Baunei. Nato il 3 novembre 1925, entra ufficialmente a far parte del prestigioso club dei centenari ogliastrini, un traguardo che l’intera comunità ha voluto celebrare con affetto e riconoscenza.

Da ragazzo zio Antonio svolse il ruolo di mannalissargiu, il pastore incaricato di portare al pascolo le capre domestiche del paese, che garantivano il latte quotidiano a tutte le famiglie. Successivamente lavorò come capraro tra le suggestive montagne di Cala Sisine e Cala Luna, dedicandosi anche alla produzione di calce con l’antico metodo di cottura delle pietre calcaree ad alte temperature.

Il Comune di Baunei ha voluto rendergli omaggio con un post sui social, definendo il suo secolo di vita “un patrimonio di saggezza e autenticità per l’intera comunità”. In segno di stima e gratitudine, l’amministrazione comunale gli ha simbolicamente consegnato la fascia tricolore, riconoscendolo come cittadino onorario per un giorno e testimone vivente della memoria e dell’identità del paese.

