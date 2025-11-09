Pirri ancora sott’acqua, la pioggia trasforma le strade in fiumi | Video

Nuovi allagamenti tra sabato e domenica: case e negozi invasi dall’acqua, mentre i residenti chiedono soluzioni definitive

Ancora una notte di disagi a Pirri, dove le piogge intense tra sabato e domenica hanno nuovamente trasformato le strade in veri e propri fiumi. Le immagini, riprese da Rita Serra e diffuse sui social da Daniela Melis, mostrano scene già viste troppe volte: acqua fino alle ginocchia, serrande e portoni semisommersi. Si tratta principalmente delle vie Balilla e Santa Maria Chiara.

Diversi esercizi commerciali e case private sono stati colpiti dagli allagamenti, con danni che si aggiungono a una situazione ormai cronica. La municipalità continua a pagare le conseguenze di un sistema di drenaggio che appare ancora inadeguato, nonostante alcuni interventi che negli anni si sono però dimostrati inefficaci.

Dall’amministrazione, in occasione delle allerte meteo, viene ribadito l’invito ai residenti a spostare i propri veicoli nei pressi del parcheggio della piscina di Terramaini, zona considerata più sicura in caso di emergenza. Tuttavia, la frustrazione cresce tra i cittadini, che chiedono soluzioni concrete e durature per un problema che da anni trasforma ogni temporale in un incubo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it