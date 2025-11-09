Cagliari, paura a Sa Illetta: 19enne cade da cavallo e finisce in ospedale

Un pomeriggio di sport e spensieratezza si è trasformato in un grosso spavento a Cagliari, dove una ragazza di 19 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta da cavallo nell’area ippica di Sa Illetta.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe perso l’equilibrio durante una sessione di equitazione, battendo violentemente la testa a terra. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti e, valutata la gravità delle ferite, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui la giovane è stata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia.

I medici la tengono sotto stretta osservazione per valutare l’evoluzione del trauma cranico riportato nella caduta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it