Valerio Scanu piange il maestro Vessicchio: “Io Harry Potter, lei Silente”

Profondo lutto nel mondo della musica italiana per la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra e volto televisivo noto soprattutto per le partecipazioni ad Amici. Proprio dal talent show di Mediaset è partita la carriera di Valerio Scanu, artista sardo che nel 2010 conquistò il Festival di Sanremo con Vessicchio a dirigere l’orchestra.

“Grazie per tutto il bene che mi ha fatto… e per essere stato, dagli albori del mio percorso artistico, al mio fianco… proprio come Silente fece con Harry Potter” ha scritto sui social Scanu postando la foto di un abbraccio. “Ciao Maestro Mio” conclude il cantante sardo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it