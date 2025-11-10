Ruota della Fortuna, Gabriele Casti da urlo: superata quota 240mila euro

Un successo da record per Gabriele Casti, professore originario di Selegas, che è diventato il nuovo campione dei campioni della Ruota della Fortuna, il celebre quiz televisivo condotto da Gerry Scotti su Mediaset. Con una vincita complessiva di 243.700 euro, l’insegnante ha superato ogni precedente primato nella storia recente del programma.

Casti, che si è distinto per tenacia, intelligenza e padronanza della lingua italiana, è salito alla ribalta dalla puntata del 5 novembre, conquistando giorno dopo giorno la fiducia del conduttore e l’affetto del pubblico. Solo nelle prime tre serate aveva già accumulato un montepremi di 187.000 euro e una Fiat Panda, ma ha continuato a vincere con costanza e lucidità, fino a raggiungere il traguardo storico.

La sua scalata è stata un crescendo di successi: 37.500 euro nella prima grande vittoria di mercoledì, seguiti dal trionfo di giovedì con 124.500 euro, poi altri 25.000 euro venerdì. L’ultima puntata ha portato un ulteriore premio da 33.800 euro, che ha portato il totale a 243.700 euro, sancendo il suo ingresso ufficiale nella storia del quiz.

