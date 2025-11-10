Cagliari, lavori per la metro: da oggi chiude un tratto di piazza Matteotti

È scattata oggi la chiusura al traffico di un tratto di piazza Matteotti a Cagliari, di fronte al terminal Arst, per consentire l’avvio dei lavori della Metropolitana leggera. La misura, disposta dal Comune per ragioni di sicurezza, rientra nel più ampio progetto di sviluppo della mobilità sostenibile cittadina.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza comunale, la chiusura interesserà il tratto compreso tra via Molo Sant’Agostino e via Sassari e durerà fino al 12 settembre del prossimo anno, per un totale di dieci mesi di lavori. Durante tutto il periodo saranno predisposti percorsi pedonali protetti, così da garantire un passaggio sicuro a cittadini e pendolari senza compromettere la mobilità pedonale nell’area.

“L’intervento — spiega l’amministrazione comunale — fa parte del progetto di realizzazione di un sistema di Metropolitana leggera pensato per migliorare la mobilità urbana, ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento, e rendere il trasporto pubblico più efficiente e sostenibile”.

La chiusura temporanea di piazza Matteotti rappresenta dunque per il Comune “un passaggio necessario per consentire la realizzazione delle opere infrastrutturali, fondamentali per il futuro delle connessioni cittadine”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it