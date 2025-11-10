Villaspeciosa, scoppia lo pneumatico e finisce contro altra auto: due feriti

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari

Un sinistro stradale che ha coinvolto due vetture e causato il ferimento di due persone si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 130, nel territorio del comune di Villaspeciosa. Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Decimomannu.

Le prime ricostruzioni indicano che una Mercedes Classe A, che viaggiava in direzione Cagliari, avrebbe improvvisamente sbandato dopo l’esplosione di uno pneumatico. L’auto ha quindi urtato violentemente il guard rail spartitraffico centrale, finendo per coinvolgere un secondo veicolo che sopraggiungeva sulla medesima corsia di marcia.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. Le loro condizioni, pur necessitando di esami diagnostici, non sono considerate in pericolo di vita. Le auto coinvolte hanno riportato danni materiali ingenti.

I Carabinieri di Decimomannu si sono occupati dei rilievi tecnici sul posto e della gestione della viabilità, che ha subito un temporaneo rallentamento per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sono in corso ulteriori accertamenti per definire l’esatta dinamica dell’incidente.

