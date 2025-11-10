Ladri in azione a Is Arutas, svaliggiato il camping chiuso da qualche mese

Un furto di proporzioni notevoli è stato scoperto presso la struttura del camping di Is Arutas, nella marina di Cabras. Il complesso ricettivo, chiuso al pubblico da mesi, è stato completamente svaligiato da ignoti malviventi, che hanno asportato una quantità impressionante di beni.

Il bottino del raid è particolarmente ingente e diversificato. Dalla struttura sono scomparsi non solo attrezzature da cucina professionali come frigoriferi, friggitrici e forni industriali, ma anche arredi, armadi, un piano e un armadio in acciaio.

Il furto ha un risvolto insolito e significativo: tra la refurtiva figurano anche due minicar elettriche, una Lancia Delta e perfino un pergolato in legno.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it