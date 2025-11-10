Esperia Cagliari-Nuovo Basket Aquilano, canestro clamoroso di Cabriolu | Video

Luigi Cabriolu, cestista dell'Esperia Cagliari, ha messo a referto uno dei canestri più incredibili mai visti con un gesto tecnico clamoroso

Ha dell’incredibile il canestro messo a segno da Luigi Cabriolu, cestita dell’Esperia Cagliari nella gara contro il Nuovo Basket Aquilano.

Il giocatore dell’Esperia Cagliari, durante un’azione d’attacco, sta per uscire dal campo e con l’unica possibilità rimasta decide di saltare, prendere la palla al volo e lanciarla alle su spalle.

La traiettoria di Cabriolu è a dir poco perfetta, da oltre la metà campo, con la palla che si infila dolcemente nel canestro firmando una prova balistica eccezionale.

