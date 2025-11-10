Olbia, brutto scontro auto-moto: feriti una giovane 23enne e un ragazzo 18enne

I due ragazzi rimasti feriti nell'incidente hanno riportato molteplici fratture e sono stati trasportati al policlinico di Sassari in codice arancione

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, in Via Mincio, nella zona industriale di Olbia, coinvolgendo un’automobile e una motocicletta.

Il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 18 anni, è stato soccorso e trasferito al policlinico di Sassari in codice arancione a causa di molteplici fratture riportate. Anche la guidatrice della Ford Fiesta, una giovane di 23 anni, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Entrambi i soggetti sono residenti a Olbia.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, incaricati di eseguire i rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica della forte collisione.

