Tragico incidente a Selargius: scontro tra auto e moto, muore un 27enne

L’impatto frontale sulla Provinciale 15, all’incrocio con via del Lavoro. Un motociclista è deceduto sul colpo, l’altro è in codice rosso al Brotzu

Tragedia sulla Strada Provinciale 15, a Selargius, all’incrocio con via del Lavoro. Un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane motociclista cagliaritano di 27 anni.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu Sant’Elena, intervenuti insieme ai colleghi delle Stazioni di Sestu e Selargius, una Ford C Max e una motocicletta Benelli con due persone a bordo si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato violentissimo. Uno dei due centauri è deceduto sul colpo, mentre il passeggero è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cagliari. Illesa la conducente dell’autovettura.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

