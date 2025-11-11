Caprile, allenamento e prime immagini con la maglia della Nazionale | Video

Iniziata ufficialmente l’avventura del portiere del Cagliari, Elia Caprile, con la maglia azzurra della Nazionale italiana.
Il gruppo dei convocati dal Ct Gennaro Gattuso si è ritrovato per iniziare gli allenamenti in vista delle sfide contro Moldova e Norvegia valide per la qualificazione al Mondiale 2026, in cui l’Italia dovrà difendere il secondo posto nel girone e sperare nel miracolo calcistico per raggiungere il primo.
Caprile ha fatto il suo “esordio” con i nuovi colori, in allenamento, insieme ai compagni di reparto Donnarumma, Vicario e Carnesecchi.
Crediti video: azzurri – Instagram
