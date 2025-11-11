Violento frontale sulla Tortolì-Villagrande Strisaili: due feriti, uno in codice rosso

I soggetti coinvolti nell'incidente sono un giovane di 24 anni di origini catanesi e un 43enne residente a Villagrande Strisaili

Due persone sono rimaste ferite ieri sera in un violento scontro frontale che ha coinvolto una Fiat Panda e una Mercedes, sulla strada provinciale 27 che unisce Tortolì a Villagrande Strisaili.

I soggetti coinvolti sono un giovane di 24 anni di origini catanesi e un 43enne residente a Villagrande Strisaili.

Il ventiquattrenne è stato soccorso dal 118 e, a causa di un significativo trauma addominale e contusioni diffuse, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Cagliari in codice rosso mediante l’elicottero Areus. L’altro conducente, invece, ha riportato soltanto ferite di lieve entità.

Subito dopo l’impatto, si sono vissuti attimi di forte apprensione: uno dei veicoli incidentati era rimasto pericolosamente in bilico sul bordo della carreggiata, con il serio rischio di precipitare nella sottostante scarpata. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è rivelato cruciale per risolvere la situazione, mettere in sicurezza le auto coinvolte e ripristinare la sicurezza della strada.

