Tragedia in provincia di Foggia, perde la vita giovane Carabiniere di Buddusò

Un terribile incidente stradale è costato la vita a Sebastiano Marrone, un giovane Carabiniere di 23 anni originario di Buddusò. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia.
Il militare era alla guida della sua auto di servizio e stava facendo ritorno alla Stazione dell’Arma dove svolgeva la sua attività.
Le prime ricostruzioni, eseguite dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo, indicano che si è trattato con ogni probabilità di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it