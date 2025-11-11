Tragedia in provincia di Foggia, perde la vita giovane Carabiniere di Buddusò

Il giovane 23enne era alla guida dell'auto di servizio di ritorno alla Stazione quando è stato coinvolto in un incidente stradale

Un terribile incidente stradale è costato la vita a Sebastiano Marrone, un giovane Carabiniere di 23 anni originario di Buddusò. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia.

Il militare era alla guida della sua auto di servizio e stava facendo ritorno alla Stazione dell’Arma dove svolgeva la sua attività.

Le prime ricostruzioni, eseguite dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo, indicano che si è trattato con ogni probabilità di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

