Macomer, allontanato e sorpreso a bussare dalla madre: 39enne arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato in due occasioni consecutive dai Carabinieri della Compagnia di Macomer per aver disatteso la misura cautelare del divieto di avvicinamento, precedentemente imposta dal Tribunale di Oristano.

Il primo episodio è avvenuto quando l’indagato è stato sorpreso mentre bussava con insistenza alla porta dell’abitazione della madre. I familiari dell’uomo avevano richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri, che sono poi proceduti all’arresto con il supporto delle Stazioni di Birori e Borore. Il giorno seguente, l’uomo è comparso davanti al Giudice, il quale aveva inasprito la misura aggiungendo il divieto di dimora nel comune di Macomer.

Nonostante il provvedimento più severo, a distanza di sole ventiquattro ore, il 39enne ha nuovamente infranto la legge, presentandosi ancora una volta sotto l’abitazione del genitore. L’epilogo è stato il medesimo: l’uomo è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri di Silanus e dall’Aliquota Radiomobile di Macomer, e accompagnato direttamente in carcere a Massama. Questa volta, il Giudice ha optato per la custodia cautelare in carcere.

