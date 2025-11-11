Paulilatino, si va verso l’archiviazione del caso per i 3 motociclisti morti

La Procura di Oristano ha richiesto l’archiviazione del procedimento penale a carico dell’automobilista coinvolto nel gravissimo incidente che il 6 luglio 2024 costò la vita a tre motociclisti sulla provinciale 11, tra Paulilatino e Ula Tirso. L’evento è stato uno dei sinistri stradali più luttuosi degli ultimi anni nell’Oristanese.

Il Procuratore di Oristano, Paolo De Falco, ritiene che non sussistano elementi probatori sufficienti per procedere con l’azione penale nei confronti di Carlo Masala, 22 anni, di Paulilatino, difeso dall’avvocato Gennaro Di Michele.

Tuttavia, gli avvocati Christian Stara e Marco Perra, che rappresentano i familiari di Giovanni Melis (una delle vittime, originario di Gadoni), hanno presentato opposizione all’istanza di archiviazione.

La decisione finale sulla richiesta del Pm sarà presa nell’udienza fissata per il 29 gennaio davanti alla giudice Federica Fulgheri. In aula saranno presenti anche i legali che assistono gli eredi delle altre vittime – Mario Sedda e Roberto Daga (entrambi di Paulilatino) – e l’avvocato di Ivano Saba, l’unico sopravvissuto all’incidente.

