Cagliari, contrasto al traffico: Ctm riorganizza i capolinea in piazza Matteotti

Sono operative da mercoledì 12 novembre 2025 le modifiche alla viabilità e alla disposizione dei mezzi Ctm nell’area di Piazza Matteotti, a Cagliari. La riorganizzazione prevede lo spostamento del capolinea delle linee PF e PQ da Piazza Matteotti alla vicina Via Sassari. Contemporaneamente, le linee GSS, 29 e 29S sono state trasferite alla terza banchina, situata di fronte alla stazione ferroviaria.

Inoltre, le linee 1, 1N, 5, 5/11 e 7 non effettueranno più la fermata di transito in Piazza Matteotti, ma transiteranno direttamente in Via Roma, sempre di fronte alla stazione FS. Per quanto riguarda il servizio scolastico, i supplementi 9A Agrario, 8H Alberghiero e 5S Istituto Alberti partiranno non più da Piazza Matteotti, ma dalla fermata identificata con il numero 40 in Via Roma (fronte stazione FS).

Fabrizio Rodin, Presidente di Ctm S.p.A., ha commentato la decisione affermando: “Questa riorganizzazione consente di alleggerire la pressione sul traffico in Piazza Matteotti, migliorando la circolazione nell’area e offrendo ai cittadini punti di interscambio più funzionali ed efficienti. Stiamo trovando soluzioni e l’Azienda continua a lavorare con il massimo impegno per mantenere alti gli standard di qualità”. Per agevolare l’utenza in questa fase di transizione, Ctm ha disposto la presenza di personale dedicato in Piazza Matteotti, con il compito di fornire chiarimenti e informazioni sui nuovi percorsi e le ubicazioni dei capolinea.

